Український в'язень зник по дорозі до "Володимирівського централу"

Російський адвокат Ілля Новіков розповів, що наразі невідоме місце перебування ув'язненого у Росії українця Миколи Карпюка.
Про це він написав у своєму Facebook.
За його словами, понад два тижні точної інформації щодо перебування Карпюка, не вдасться отримати через новорічні свята.
Новікову достеменно відомо, що Миколу Карпюка етапували з СИЗО в Грозному 5-го грудня у напрямку знаменитої тюрми "Володимирський централ".
Не питайте мене, навіщо його повезли з Чечні до Володимира через Удмуртію,
– написав він.
Адвокат також повідомив, що він самотужки приїхав до тюрми у Володимирі і пересвідчився, що Карпюка до точки призначення наразі не доставили.
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