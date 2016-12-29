Український в'язень зник по дорозі до "Володимирівського централу"

Російський адвокат Ілля Новіков розповів, що наразі невідоме місце перебування ув'язненого у Росії українця Миколи Карпюка.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, понад два тижні точної інформації щодо перебування Карпюка, не вдасться отримати через новорічні свята.

Новікову достеменно відомо, що Миколу Карпюка етапували з СИЗО в Грозному 5-го грудня у напрямку знаменитої тюрми "Володимирський централ".

Не питайте мене, навіщо його повезли з Чечні до Володимира через Удмуртію,

– написав він.

Адвокат також повідомив, що він самотужки приїхав до тюрми у Володимирі і пересвідчився, що Карпюка до точки призначення наразі не доставили.

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