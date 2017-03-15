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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Український закон працює на олігархів, а не на державу, – Березюк

23:44, 14 березня 160 Читать новость на русском

Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк дав коментар стосовно торгової блокади на Донбасі та дій влади щодо активістів.

За словами Брезюка, блокаду звичайних людей сполітизували. Активісти, ветерани АТО та добровольці відкрили народу очі на злочини можновладців, які торгували з окупантами.

Силовий розгін блокади 13 березня довів, що влада не захищає мирне населення, а переслідує інтереси декількох олігархів, які обслуговують мільярдні прибутки Росії.

Якщо влада опам'ятається і згадає, чого вона прийшла в цій країні, люди без сумніву підуть на зустріч. Влада поки затьмарена мільярдами,
– заявив нардеп.

Поспілкувавшись із активістами на Майдані в Києві, Березюк повідомив, що жоден із них не хоче війни чи безпорядків. Український народ розуміє, що стабільність в країні зміцнить опір окупантам.

Олег Береза звинуватив політичні сили у брехні та крадіжках, а також бездіяльності і прикриванні гарними словами про Революцію гідності.

60% потуги економіки так званих "ЛНР" та "ДНР" залежить від економіки України. Ця війна ніколи не закінчиться. З іншого боку, всім меріям і місцевому самоврядуванні обрізали фінансування... Їм потрібні раби, бо це деспоти та олігархи, які захопили владу 15 років і, не дивлячись на повстання, її не віддають,
– повідомив Березюк.

Відомо, що всі дозволи на торгівлю з терористами давала СБУ. Таким чином, українська держава утримувала бойовиків псевдореспублік.

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Теги: Блокада Україна Олег Березюк Війна на Донбасі Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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