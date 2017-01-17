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Український закордонний паспорт потрапив у рейтинг "найсильніших" у світі

15:34, сьогодні 1843 Читать новость на русском
Закордонні паспорти громадян України
Закордонні паспорти громадян України / ua.today

Безвізовий режим для українців діє з 87-ма країнами.

Про це повідомляє портал "Passport Index".

Закордонний паспорт громадянина України посів 46-ту сходинку з 95-ти у світовому рейтингу паспортів.

Зазначимо, "силу" паспорта оцінюють кількістю країн, у які його власник може відвідати без візи. Всього у рейтингу перелічено 148 країн.

Перше місце отримала Німеччина, громадяни якої можуть їздити без віз у 157 держав. На другій сходинці знаходяться Швеція та Сінгапур – по 156 країн.

Третє місце з кількістю у 155 країн посіли: Франція, Іспанія, Швейцарія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Великобританія та США.

Читайте також: Україна отримає безвіз весною, – європейський журналіст

Російська Федерація посіла 39-ту сходинку з кількістю – 103 країни.

Останнє 95-те місце у рейтингу посів паспорт Афганістану з 23-ма країнами для відвідуванням без віз.

Теги: Україна Новини Росії Безвізовий режим Рейтинги відпочинок Подорожі
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