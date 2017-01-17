Український закордонний паспорт потрапив у рейтинг "найсильніших" у світі

Безвізовий режим для українців діє з 87-ма країнами.
Про це повідомляє портал "Passport Index".
Закордонний паспорт громадянина України посів 46-ту сходинку з 95-ти у світовому рейтингу паспортів.
Зазначимо, "силу" паспорта оцінюють кількістю країн, у які його власник може відвідати без візи. Всього у рейтингу перелічено 148 країн.
Перше місце отримала Німеччина, громадяни якої можуть їздити без віз у 157 держав. На другій сходинці знаходяться Швеція та Сінгапур – по 156 країн.
Третє місце з кількістю у 155 країн посіли: Франція, Іспанія, Швейцарія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Великобританія та США.
Читайте також: Україна отримає безвіз весною, – європейський журналіст
Російська Федерація посіла 39-ту сходинку з кількістю – 103 країни.
Останнє 95-те місце у рейтингу посів паспорт Афганістану з 23-ма країнами для відвідуванням без віз.
Коментарі