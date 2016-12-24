Український журналіст поділився враженнями від прес-конференції Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк, який задавав питання російському президенту Володимиру Путіну під час підсумкової прес-конференції, розповів про, як складно працювати на таких заходах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Важко з цими питаннями. Сильне хвилювання. Тут других дублів не буває. Плюс, відповідальність, адже в цьому місці і в цей час питати в такому контексті про нашу країну нікому", – зізнався він.

Цимбалюк також додав, що до "самого останнього моменту неясно, як сформулювати питання так, щоб отримати справжній відповідь".



"До того ж, у багатьох завищені очікування від цього заходу", – наголосив він.

На мій превеликий жаль, журналісти не можуть вирішити проблему, в нашій компетенції її підняти і зробити так, щоб можновладці її не забалакували,

– сказав Цимбалюк.

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Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 23 грудня зібрав журналістів для передноворічної прес-конференції.