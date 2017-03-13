Українського письменника не впускають на виступ до військових

У понеділок, 13 березня, українського письменника Сергія Жадана з групою музикантів не впустили в зону АТО.

Про це сам письменник сповістив у Facebook.

Він зазначив, що їхня група перебуває на блокпосту у Слов'янську.

Маємо сьогодні два виступи перед військовими. Не пропускають. Посилаються на якийсь новий наказ. Припускаю, що не пропускають через блокаду,

– написав Жадан.

Він також поставив запитання владі та силовикам: "З ким ви тепер боретесь? З волонтерами?"

До слова, 11 лютого Сергія Жадана затримали на в Білорусі.