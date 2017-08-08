Українського політика-євроненависника впіймали на відпочинку у ЄС: фото

В аеропорті Барселони помітили українського політика Петра Симоненка.

Про це у Facebook написала Марія Іонова.

"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорті Барселони симоненко власною персоною, ми його часто в Стразбурзі бачимо і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію", – написала вона.

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Також Іонова висловила жаль з приводу того, що Симоненко використовує переваги від українського громадянства.

Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом, але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну і досі вільно пересувається світом по ненавмисному йому українському паспорту. Хіба може він до Аграмонта літав?

– зіронізувала вона.