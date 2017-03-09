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Українського там немає вже ні на копійку, – Кравчук про Донбас

14:40, сьогодні 937 Читать новость на русском
Проплачений мітинг
Проплачений мітинг / Обозреватель

Леонід Кравчук розповів, що робити з жителями Донбасу, які перебувають під сильним впливом російської пропаганди, після звільнення територій від окупантів.

Про це розповів перший президент України в інтерв'ю "Обозревателю".

"Заклики про те, що потрібно щось робити (з жителями Донбасу, – "24"), тому що це наші люди – не є раціональним. Не можна людину примусити бути любленим, якщо ні – то ні", – зазначив він.

На думку Кравчука, вони не сприймають Україну і у цьому винна російська пропаганда.

Їх настільки нашпигували ненавистю до України, що вони не сприймають українську владу, вважаючи її злочинною. Я думаю, що кинути їх зовсім – буде несправедливо з усіх точок зору, тому що не в усьому вони винні. Винні ті, хто сидять в Кремлі і ті, кого прислали звідти, а вони є заручниками,
– вважає політик.

Він додав, що попри потужну інформаційну війну Кремля це не означає, що Україна повинна поступатися. За словами Леоніда Кравчука, українській владі потрібно посилити контрпропаганду і донести до людей, які проживають на сході, хоч одну думку про те, що не ЗСУ вбивають мирних людей, а ті, хто хоче поширити ідеологію "русского мира" по всій території України.

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"Потрібен час, щоб вони прийшли в себе, відчули. Ми ж повинні зробити все, щоб не було безробітних, щоб працювали заводи і фабрики. Незалежно від того, чи належать вони Рінату Ахметову чи ще комусь. Тому зараз потрібно підтримувати того, хто може допомогти людям організувати роботу, дати їжу і допомогу", – наголосив він.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі АТО Російська пропаганда Леонід Кравчук
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