Української продукції на європейських ринках побільшає

У 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом харчової продукції, отримали право експорту до ЄС.
Серед цих підприємств – одне займається виробництвом молочної продукції, ще одне – готової продукції з м’яса птиці, інші три – спеціалізуються на виготовленні меду. Про це повідомляють на сайті Міністерства аграрної політики.
Україна має великий експортний потенціал, а українська продукція варта того, щоб продаватися на полицях Європейського Союзу,
– прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
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