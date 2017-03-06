Української продукції на європейських ринках побільшає

У 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом харчової продукції, отримали право експорту до ЄС.

Серед цих підприємств – одне займається виробництвом молочної продукції, ще одне – готової продукції з м’яса птиці, інші три – спеціалізуються на виготовленні меду. Про це повідомляють на сайті Міністерства аграрної політики.

Україна має великий експортний потенціал, а українська продукція варта того, щоб продаватися на полицях Європейського Союзу,

– прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

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