Українську співачку пограбували під час зйомок
16:12, сьогодні 2966 Читать новость на русском
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Українську співачку і суддю гумористичного шоу "Ліга Сміху" Олю Полякову обікрали прямо під час зйомок чергового випуску програми.
Як розповіла співачка в своєму Instagram, у неї вкрали iPhone з суддівського столу.
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"Там дуже важливі для мене сімейні фото і матеріали, завтра піднімуть зйомку з камер, злодія вирахую", – підписала фото Полякова та пообіцяла винагороду за повернення телефону.
Джерело: 24 Канал
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