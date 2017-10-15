Українську співачку пограбували під час зйомок

Українську співачку і суддю гумористичного шоу "Ліга Сміху" Олю Полякову обікрали прямо під час зйомок чергового випуску програми.

Як розповіла співачка в своєму Instagram, у неї вкрали iPhone з суддівського столу.

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"Там дуже важливі для мене сімейні фото і матеріали, завтра піднімуть зйомку з камер, злодія вирахую", – підписала фото Полякова та пообіцяла винагороду за повернення телефону.