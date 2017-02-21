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Вадим Рабінович про зняття мораторію на продаж землі: "Українську землю ми не віддамо"

16:38, сьогодні 170 Читать новость на русском
Вадим Рабінович про зняття мораторію на продаж землі: "Українську землю ми не віддамо"

Політична партія "За життя" одноосібно розпочала мітинг проти зняття мораторію на продаж землі.

Понад 5 тисяч прихильників цієї політичної сили зібралися 21 лютого під стінами Конституційного суду України в Києві, частково перекривши вулицю Жилянську.

За словами голови підкомітету ВР з прав людини та лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича, головна вимога демонстрантів – не дати депутатам від коаліції через Конституційний суд скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі в обхід голосування у Верховній Раді.

"У Конституційному суді готується головна "зрада" з продажу української землі. Сьогодні суддям встановили зарплату 480 тисяч гривень у місяць плюс надбавки і довічну виплату цієї суми тільки за те, щоб вони "підмахнули" папірці в обхід голосуванню у Верховній Раді – депутатське звернення від правлячої коаліції, яке позбавляє українців їхньої землі. Сьогодні вирішується доля України", – заявив на мітингу народний депутат України Вадим Рабінович.

Лідер партії "За життя" також закликав своїх прихильників боротися за власні права, щоб не допустити зняття мораторію на продаж землі. "Ми боротимемось за краще життя. Ми повинні сказати цій владі, якщо потрібно буде, ми прийдемо до кожного чиновника і витягнемо його з крісла. Ми не дамо продати землю України, тому що ми відповідальні за країну, за майбутнє, за своїх дітей. Ми залишимо їм нашу українську землю. Ніхто не зможе залякати нас – народ України, який бореться за свої права", – заявив Рабінович. На його думку, судді Конституційного суду повністю дискредитували себе зв'язками з попередньою владою, а тому не зможуть діяти об'єктивно.

"Ці судді, які вже показали себе вірними слугами за Януковича, які вже не раз міняли в країні уклад і закони, хочуть ще й залишити український народ без землі. Ми боротимемось до останнього, щоб цього не сталося. Народу рот не заткнути. Сьогодні ми привели сюди 7 тисяч осіб, а завтра під стінами Конституційного суду будуть десятки тисяч".

Днями перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що допускає зняття мораторію на продаж землі вже восени цього року. За його словами, це може статися, коли Конституційний суд України розгляне пропозицію 55 народних депутатів з цього питання. Подібні заяви призвели до протестних мітингів, організованих політичною партією "За життя" під стінами Конституційного суду в Києві. Інші опозиційні політичні сили України не прокоментували можливість зняття мораторію на продаж землі рішенням Конституційного суду.

Теги: Політика Верховна Рада Конституційний суд
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