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Українці – лідери відпочинку на знаменитому курорті в Єгипті

15:05, сьогодні 3219 Читать новость на русском
Українці найбільше від усіх народів відвідують Шарм-ель-Шейх
Українці найбільше від усіх народів відвідують Шарм-ель-Шейх / Getty Images

Перше місце серед туристів відомого єгипетського курорту Шарм-ель-Шейха посідають українці. Минулого року з України на курорт приїхали близько 270 тис. осіб.

Про це виданню "ЛIГАБiзнесIнформ" заявив губернатор Південного Синаю Халід Фуда.

У минулому році в Шарм-ель-Шейху більшість туристів становили українці. На курорт приїхало близько 270 тисяч осіб, приблизно на 30% більше в порівнянні з попереднім роком. Раніше українці займали четверте-п'яте місце з туристичного потоку, а зараз вийшли на перше,
– сказав Фуда.

Додамо, що минулого року Шарм-ель-Шейх відвідали близько 1 млн туристів, тоді як в 2015-му – 1,5 млн. Падіння потоку пов'язане з відсутністю росіян і британців, пояснив губернатор Південного Синаю .

Це сталося через падіння в жовтні 2015 року пасажирського лайнера авіакомпанії "Кагалимавіа", який слідував з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді росіяни і британці відмовилися від поїздок.

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Зараз відпочивати в Шарм-ель-Шейху безпечно, запевнив Фуда.

Ми повністю перебудували аеропорт Шарм-ель-Шейха, укомплектували його новими системами перевірки безпеки. Перед трапом літака кожен пасажир повинен показати свій багаж. Перед входом в усі установи встановлені металеві рамки контролю,
– розповів він.

Теги: LifeStyle Україна Подорожі українці Єгипет відпочинок
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