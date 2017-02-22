Українці блокують два пункти пропуску на кордоні з ЄС

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, та "Ужгород" – на кордоні зі Словаччиною.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби. Акції почались близько 10 години. Мітингувальники протестують проти чинних митних правил. Такі дії власників авто на роботу пунктів пропуску не впливають, однак вони перешкоджають руху в напрямку кордону,

– зазначили прикордонники. Читайте також: Черги на кордоні тепер можна переглядати в онлайн-режимі (Карта)