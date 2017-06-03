Українці досі не почувають себе переможцями, – В’ятрович про дискусію навколо Шухевича

Після того, як у Києві проспект Ватутіна вирішили перейменувати на проспект Романа Шухевича, навколо постаті останнього знову розгорілися історичні суперечки.

До дискусії долучився і історик, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович. Він вирішив порівняти Шухевича з Пілсудським, Бегіним, Маннергеймом та Вашингтоном.

"Усі очолювали визвольний рух свого народу, вдавалися до радикальних методів боротьби, помилялися, укладали різного роду тактичні союзи, які змінювалися, але не суперечили стратегічній меті – свободі свого народу. Різниця лиш в тому, що Пілсудський, Бегін, Маннергейм та Вашингтон вважаються переможцями, яких, як відомо, не судять. Перемога Шухевича (незалежність України) сталася після його смерті. А те, що він досі є об'єктом гарячих дискусій між громадянами країни, котра з'явилася на мапі завдяки таким, як він, свідчить, що українці досі не почувають себе переможцями", – написав Володимир В’ятрович.

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В’ятрович переконаний, що після Україні ще слід знайти консенсус щодо Романа Шухевича. Однак це станеться лише після поразки Росії.