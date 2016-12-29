Українці масово закривають ФОПи через обов`язковий податок

У центрах надання адміністративних послуг черги займають мало не з ночі.

Причина у грошах. З початку року сплачувати єдиний соцвнесок щомісяця повинні навіть ті ФОПи, які тимчасово не отримують прибутків.

Керівник фронт-офісу столичного документ-сервісу "Готово" Анна Кузнєцова цілий день допомагає своїм підлеглим приймати клієнтів. Зазвичай, цього не робить, але сьогодні за чергою потрібен особливий контроль.

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"Готово" проходить бойове хрещення. За півроку з часу відкриття таких черг тут ще не було.

У цьому центрі можна зареєструвати нерухомість, отримати паспорт чи одружитися. Проте сьогодні люди прийшли закривати ФОПи. Зараз щодня тут ліквідують близько 200 підприємств, а зазвичай – 10-15.

Сьогодні в Україні більше мільйона ФОПів. Усі ці люди не планували закривати свій бізнес. Досі вони, якщо не заробляли, у казну не платили. З першого січня усі підприємці, незалежно від доходів, щомісяця платитимуть 704 гривні єдиного соцвнеску.

Подарунок ФОПам підсунули під ялинку. Парламент ухвалив закон 6 грудня. Президент підписав його 27. Ну а сама ідея належить уряду.

Тим часом, у Державній фіскальній службі від коментарів утримались. Підприємцям, які перед святами нудяться у чергах, все пояснити обіцяють вже після Нового року.