Українці не постраждали внаслідок теракту в Ізраїлі, – посол

За попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих у теракті в Єрусалимі немає, проте інформація зараз уточнюється.

Про це одному з українських телеканалів повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"За попередніми даними, українців серед постраждалих не було, але ми уточнюємо дані", – сказав посол.

За його словами, за кермом вантажівки перебував араб з ізраїльським посвідченням особи.

Нагадаємо, сьогодні в Єрусалимі в районі Армон ха-Наців вантажівка врізалася в групу ізраїльських військових. В результаті були вбиті чотири людини.