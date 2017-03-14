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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Українці не вірять, що диплом про освіту допоможе знайти роботу

17:44, сьогодні 15 Читать новость на русском
Диплом про здобуття вищої освіти
Диплом про здобуття вищої освіти / vnz.org.ua

Менше третини українців вірять, що диплом про вищу освіту допоможе влаштуватися на хорошу роботу.

Такі результати показало загальноукраїнське опитування "Освіта в Україні", яке презентував фонд "Демократичні ініціативи".

26% опитуваних все ж вважають, що кожен має рівні можливості отримати вищу освіту безкоштовно.

Серед основних освітніх проблем абітурієнти назвали корумпованість викладачів, невизнання українських дипломів за кордоном, слабку матеріально-технічну базу вишів та невідповідність викладання вимогам ринку праці.

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Водночас половина респондентів відзначила, що запровадження ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до вишів.

У 2016 році збільшився рівень довіри, порівняно із попередніми роками, зокрема, починаючи з 2013 року. Близько 70% усіх учасників ЗНО підтвердили те, що оцінювання пройшло на належному рівні. Їхнє сподівання на об’єктивний чесний доступ до вищої освіти абсолютно було виправдано,
– наголосив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Теги: Україна освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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