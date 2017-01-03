Українці платитимуть менше при обміні валюти

З 1 січня 2017 року в Україні скасували обов'язковий 2% пенсійний збір при при купівлі готівкової валюти.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Стаття про скасування 2% збору вже вступила в силу, і з 1 січня 2017 року його не стягується,

– відзначили в прес-службі НБУ.

Нардепи проголосували за законопроект "Про зміни Податкового кодексу" 20 грудня.

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До слова, в Україні збір з валютних операцій у розмірі 1,5% вперше був введений в 1998 році як тимчасовий захід. З 2006 року його ставка знизилася до 1,3%, в 2007 році – до 1%, в 2008 році – до 0, 5%, а в 2009 році – до 0,2%.