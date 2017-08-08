Українці побачать метеоритний дощ Персеїди

Українці та жителі усіх країн північної півкулі зможуть спостерігати метеорний потік Персеїди, який в ніч з 12 на 13 серпня буде найактивнішим.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Earth Sky.

За прогнозами Міжнародної метеорної організації, очікується до 100 метеорів на годину. Метеоритний дощ можна буде побачити в північно-східній частині небосхилу, трохи південніше сузір'я Кассіопея.

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Та за спостереженням метеоритного потоку може завадити світло Місяця. Але найбільші метеорити потоку Персеїди боліди увійшли в атмосферу Землі, тому їх можна буде побачити не лише вночі, але і вдень.