Українці почали розробляти нову потужну машину для армії

Конструкторське бюро імені Морозова розробляє нову модель бойової машини піхоти.

Про це розповів секретар конструкторського бюро Андрій Богач, повідомляє Інтерфакс.

"Стоїть завдання, ініційоване нашим підприємством, по розробці сучасної вітчизняної БМП. Це не модернізація, не поліпшення старого. Більшість технічних рішень – нові, оригінальні. За більшістю параметрів і характеристик ця машина буде краще, ніж БМП-1 і БМП-2", – сказав він.

За його словами, Міністерство оборони України зацікавлене у цьому проекті і робота ведеться спільно з ним.

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