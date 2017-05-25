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Українці почали розробляти нову потужну машину для армії

20:47, сьогодні 250 Читать новость на русском
Українські військові
Українські військові / Getty Images

Конструкторське бюро імені Морозова розробляє нову модель бойової машини піхоти.

Про це розповів секретар конструкторського бюро Андрій Богач, повідомляє Інтерфакс.

"Стоїть завдання, ініційоване нашим підприємством, по розробці сучасної вітчизняної БМП. Це не модернізація, не поліпшення старого. Більшість технічних рішень – нові, оригінальні. За більшістю параметрів і характеристик ця машина буде краще, ніж БМП-1 і БМП-2", – сказав він.

За його словами, Міністерство оборони України зацікавлене у цьому проекті і робота ведеться спільно з ним.

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Теги: Україна Зброя
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