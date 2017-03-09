Українці розробили проект літаючої бронемашини

Українські дизайнери створили концепт бронемашини E-LSFV, яка може літати. Такий автомобіль можна буде використовувати для потреб спецназу - він зробить підрозділи більш мобільним.

Про це пише видання Naked Science.

Ця машина розрахована на екіпаж із двох людей, ззаду можуть розміститися ще четверо пасажирів. Передня частина і днище авто обладнана бронезахистом.

За задумом, аби авто полетіло на його даху прикріплюють спеціальну платформу – фактично є гігантським квадрокоптером. При цьому, цю платформу можна зняти, тоді машину можна використовувати як наземний броньовик. Ця машина може літати автономно.

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Щоправда журналісти додають, що цей проект буде складно втілити в життя. Однак, схожі проекти можуть реалізувати в інших країнах. Наприклад, США, де вже розробили літаючу вантажівку "Чорний лицар".