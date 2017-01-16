Українці розробили танк, який складе конкуренцію російській "Арматі"

Українські розробники створили новий танк "Тірекс". За словами творців, машина стане конкурентом російської "Армати".

Про це розповів генеральний конструктор "Арею" Сергій Степанов в інтерв'ю виданню gazeta.ua. За його словами, танк відповідає усім технічним вимогам Міністерства збройних сил України. "Танк містить принципово нову систему управління вогнем, високий рівень захисту...Машина має повний комплекс дій, які сьогодні необхідні для техніки такого рівня", – наголосив Степанов. Військові машина призначена для одночасного ближнього протипіхотного та дальнього протитанкового бою вдень та вночі. Розробники переконують, бойовий потенціал танка має перевищувати "Оплот" та "Булат". Читайте також: Українські гіганти. Найпотужніші вітчизняні броньовики 2016 року

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