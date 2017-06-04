Українці тріумфували на чемпіонаті світу з кікбоксингу

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Українські спортсмени, члени політичної партії "Національний корпус" завоювали 9 золотих і одну срібну медаль під час чемпіонату світу-2017 по кікбоксингу.
Про це повідомляє прес-служба "Нацокрпусу" у Facebook.
Під час фінальних поєдинків А. Огородниченко у вазі 75 кг двічі переміг у розділах "тайський бокс" і "кікбоксинг К-1", ставши чемпіоном світу у цих категоріях.
В. Задніпряний провів два відмінних фінальних поєдинки в розділах "тайський бокс" і "кікбоксинг К-1", ставши чемпіоном світу у вазі 67 кг.
Боксуючи в розділах "тайський бокс" і "кікбоксинг К-1", О. Олійник здобув перемогу в двох боях і також став чемпіоном світу у вазі 86 кг.
Змагаючись на рингу в розділі "кікбоксинг К-1", І. Брехов також став чемпіоном світу у вазі 91 кг.
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