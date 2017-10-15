Українці у 17 містах вийшли на масштабний марш за права тварини: яскраві фото
17:38, сьогодні 837 Читать новость на русском
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У неділю, 15 жовтня, одночасно у 17 містах України пройшли марші за права тварин.
Як пояснили організатори, подія покликана об'єднати співтовариство зоозахисників і заявити владі громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.
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Зокрема учасники маршу закликали владу запровадити дієві механізми боротьби з кривдниками тварин.
Також у всіх містах під час маршу збирали підписи під "Універсалом за права тварин".
Джерело: 24 Канал
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