Українці відзначили Олімпійський день

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Сотні дітей та дорослих сьогодні, 3 травня, у Києві зайнялися спортом. Так вони відзначили міжнародний Олімпійський день. Разом з аматорами були і спортсмени-профі.
Незважаючи на літній час, в очі кидалася зимова тематика. Наприклад, діти під наглядом інструкторів стояли на роликах, які імітують лижі. А хлопці на скейтах зішли за сноубордистів. Навіть в настільний хокей можна було позмагатися.
Такий акцент організатори зробили не дарма: найближчої зими в південно-корейському Пьончані відбудуться Олімпійські ігри.
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Майстер скелетону Владислав на дорослій Олімпіаді ще не виступав. Учасник юнацьких ігор охоче займається екзотичним для України видом спорту та просить не плутати із санками.
А ось 10-річний Оскар гордий за свій літній вид спорту. Карате хлопчина займається половину свого життя.
Це дисциплінує, дає сили. А соціально – більше друзів з'явилось,
– розповів Оскар Бабаєв.
Через три роки, на наступних Олімпійських іграх у Токіо, карате вперше в історії буде в програмі змагань.
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Усім, хто прийшов на свято, запропонували зробити ранкову руханку. А потім для бадьорості пробігти символічний кілометр разом із олімпійськими чемпіонами.
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