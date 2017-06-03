Українці відзначили Олімпійський день

Сотні дітей та дорослих сьогодні, 3 травня, у Києві зайнялися спортом. Так вони відзначили міжнародний Олімпійський день. Разом з аматорами були і спортсмени-профі.

Незважаючи на літній час, в очі кидалася зимова тематика. Наприклад, діти під наглядом інструкторів стояли на роликах, які імітують лижі. А хлопці на скейтах зішли за сноубордистів. Навіть в настільний хокей можна було позмагатися.

Такий акцент організатори зробили не дарма: найближчої зими в південно-корейському Пьончані відбудуться Олімпійські ігри.

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Майстер скелетону Владислав на дорослій Олімпіаді ще не виступав. Учасник юнацьких ігор охоче займається екзотичним для України видом спорту та просить не плутати із санками.

А ось 10-річний Оскар гордий за свій літній вид спорту. Карате хлопчина займається половину свого життя.

Це дисциплінує, дає сили. А соціально – більше друзів з'явилось,

– розповів Оскар Бабаєв.

Через три роки, на наступних Олімпійських іграх у Токіо, карате вперше в історії буде в програмі змагань.

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Усім, хто прийшов на свято, запропонували зробити ранкову руханку. А потім для бадьорості пробігти символічний кілометр разом із олімпійськими чемпіонами.