Українці викидають забагато їжі у смітник: ще один посадовець відзначився неоднозначною заявою

Заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак переконує, що смітники в українських містах наполовину заповнено їжею.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу 112.

"У нас є справді своя культура прийому їжі, своє уявлення, як це робити. Ну ось я сьогодні їхав на програму, проходив біля смітникового контейнера. Вибачте, але він наполовину з їжею, із тим, що не з'їли. Кавуни, дині, фрукти, ще щось там", – зауважив заступник міністра.

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Водночас Гримчак підкреслив, що чим вищий рівень доходу, тим менше людина витрачає на харчі.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив, що українці витрачають на їжу половину свого заробітку. За його словами, це можна пояснити тим, що в Україні люди звикли багато їсти.