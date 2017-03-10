Українці вийшли на протест у Мадриді

У Мадриді представники української діаспори вимагали від Парламентської Асамблеї Ради Європи "видалити з поля російську" делегацію.

Про це повідомляє Євромайдан SOS.

На протест українці вийшли через присутність вперше із 2014 року у засіданні ПАРЄ російської делегації. Її очолив депутат Держдуми Леніод Слуцький, який є в санкційному списку ЄС.

Українці тримали в руках червоні картки, свистки, футбольний м’яч та зустрічали учасників засідання скандуванням "Права людини поза грою".

Парламентська Асамблея Ради Європи має не допускати повернення Росії до виконання нею відповідних резолюцій Асамблеї. Наразі Росія їх не виконує. Вона продовжує окупацію Криму та постійно демонструє відверте порушення принципів Ради Європи у середині самої країни,

– пояснив організатор пікету Іван Вовк.

Читайте також: Росію засудили в декларації ПАРЄ за тероризм в Україні