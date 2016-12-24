Українці закохали Білий дім виконанням "Щедрика"

На різдвяному концерті у Білому домі українські музиканти – дует "Дві скрипки" та джаз-бенд "Наталія Лебедєва – Тріо" – виконали "Щедрик".

Про це повідомили у посольстві України в США.

Завдяки поєднанню таланту виконавців та наших дипломатичних зусиль, вони стали єдиними іноземцями, яких включили до святкової програми, глядачами якої стали тисячі американців,

– зазначили у відомстві.

Також у посольстві додали, що українці єдині, хто виступає два дні поспіль.

А концерт, що планувався як 2-годинний, було продовжено на прохання глядачів та адміністрації на 30 хвилин, а потім ще на 30 хвилин,

– додали у посольстві.

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