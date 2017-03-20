Українці збирають гроші на операцію 5-літнього малюка, який постраждав через обстріли на Донбасі

За своє недовге життя він пережив більше, за будь-якого дорослого. 5-річний Клим із Краматорська мало не загинув під час обстрілу. Та в останню мить його врятувала мама – жінка просто накрила сина своїм тілом і загинула. Тепер хлопчик живе у Харкові і намагається повернутись до нормального життя. Втім, далі потребує дорогого лікування і тривалої реабілітації.

Хлопчик уже переніс вісім складних операцій. Усе – за гроші небайдужих людей. Держава ж за два роки на його лікування виділила лише 20 тисяч гривень.

У Харкові маленький Клим з батьком та шестирічним братом Савелієм не мали де жити. Тож їх прихистила мама дівчинки з сусідньої палати Тетяна Шатохіна. Тепер вони – одна сім'я. В однокімнатній квартирі живуть вп'ятьох. Разом шукають і можливості для лікування Клима закордоном. Раніше хлопчика уже прооперували у німецькому Вюрцбурзі.

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Права нога Клима дуже деформована в коліні. Операція у Німеччині коштує 14,5 тисяч євро. Затягувати з лікуванням не можна, адже з кожним кроком хлопчик відчуває нестерпний біль.

Для тих, хто бажає допомогти, можна надсилати гроші на картковий рахунок батька Клима Олександра Клименка: 4149 6258 0387 9566.