Українці здобули золото та бронзу на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українські гімнасти Діана Варинська і Євген Юденков завоювали медалі на етапі Кубка світу серії FIG зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан).

Діана Варинська стала кращою у змаганнях на брусах. У фіналі вона набрала 13,933 бала. Срібло та бронза змагань дісталися австралійським гімнасткам Ріанні Міззі і Джорджії Роуз Браун, які набрали 13.600 і 13.366 бали відповідно.

Євген Юденков став третім у змаганнях на кільцях. Українець з результатом 14,233 пропустив вперед лише японця Казуюкі Такеда (14,766) і переможця Кубка світу грека Елефтеріоса Петруніаса (15,466).

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Нагадаємо, що український гімнаст Олег Верняєв здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики EnBW DTB-Pokal World Сup 2017, який відбувся у Німеччині.