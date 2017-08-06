Українці зможуть побачити два вражаючих астрономічних явища

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В ніч на 8 серпня та в ніч на 13 серпня в Україні можна буде побачити два астрономічних явища – місячне затемнення та метеорного потоку Персеїди.
У ніч на вівторок, 8 серпня, при сприятливій погоді, можна буде спостерігати часткове тіньове місячне затемнення, пише "Громадське радіо".
Під час цього астрономічного явища тінь від Землі повністю закриє південну четвертинку повного Місяця, а освітлена частина Місяця набуде червоного кольору.
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Часткове тіньове місячне затемнення найкраще буде видно о 23:29, а весь процес триватиме близько двох годин. Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму – о 22:23.
В ніч на 13 серпня в Україні можна бачити максимум активності метеорного потоку Персеїди. За прогнозами метеорологів, очікується до 10-20 метеорів на годину.
Найкраще метеори буде видно в північно-східній частині неба, високо над горизонтом, трохи південніше сузір’я Кассіопея. При зіткненні атмосфери Землі з більш великими частками можна також побачити найбільш яскраві метеори – боліди.