Українці зможуть побачити два вражаючих астрономічних явища

В ніч на 8 серпня та в ніч на 13 серпня в Україні можна буде побачити два астрономічних явища – місячне затемнення та метеорного потоку Персеїди.

У ніч на вівторок, 8 серпня, при сприятливій погоді, можна буде спостерігати часткове тіньове місячне затемнення, пише "Громадське радіо".

Під час цього астрономічного явища тінь від Землі повністю закриє південну четвертинку повного Місяця, а освітлена частина Місяця набуде червоного кольору.

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Часткове тіньове місячне затемнення найкраще буде видно о 23:29, а весь процес триватиме близько двох годин. Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму – о 22:23.

В ніч на 13 серпня в Україні можна бачити максимум активності метеорного потоку Персеїди. За прогнозами метеорологів, очікується до 10-20 метеорів на годину.

Найкраще метеори буде видно в північно-східній частині неба, високо над горизонтом, трохи південніше сузір’я Кассіопея. При зіткненні атмосфери Землі з більш великими частками можна також побачити найбільш яскраві метеори – боліди.