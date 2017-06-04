Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках

Мешканці гуртожитків з 4 червня можуть безкоштовно приватизувати свою кімнату. Відповідний закон набув чинності.

Закон передбачає, що людина, яка проживає у кімнаті гуртожитку більше 5 років і не має іншого житла, має право приватизувати своє помешкання.

Для цього мешканець повинен мати ордер, за яким він заселявся і проживав за договором найму приміщення. А гуртожиток має належати територіальній громаді.

Читайте також: Космічні ціни на житло: скільки квадратних метрів українець може купити на рік

В Україні таким правом зможуть скористатися півмільйона громадян.

Закон не поширюється на тих, хто оселився в гуртожиток на час навчання або у зв’язку із роботою.