Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках

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Мешканці гуртожитків з 4 червня можуть безкоштовно приватизувати свою кімнату. Відповідний закон набув чинності.
Закон передбачає, що людина, яка проживає у кімнаті гуртожитку більше 5 років і не має іншого житла, має право приватизувати своє помешкання.
Для цього мешканець повинен мати ордер, за яким він заселявся і проживав за договором найму приміщення. А гуртожиток має належати територіальній громаді.
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В Україні таким правом зможуть скористатися півмільйона громадян.
Закон не поширюється на тих, хто оселився в гуртожиток на час навчання або у зв’язку із роботою.