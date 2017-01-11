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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Українці зможуть змінювати мобільного оператора зі збереженням номеру

18:40, сьогодні 429 Читать новость на русском
Зміна оператора
Зміна оператора / Getty Images

Вже через кілька місяців українці зможуть змінювати оператора мобільного зв’язку не втрачаючи свого телефонного номеру.

Про це розповів виконавчий директор Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Вадим Гулько, повідомляє Новое время.

Він пояснив, що 11 січня Київський апеляційний господарський суд розблокував введене раніше рішення суду першої інстанції. Раніше Господарський Суд Києва задовольнив позов Ес Ай Центр, компанії-переможця тендеру по запуску MNP, який провів УДЦР.

Гулько зазначив, що у цьому році українці зможуть принаймні в тестовому режимі спробувати послугу по зміні оператора, зберігши при цьому свій номер.

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Теги: Україна мобільні пристрої
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