Українці зможуть змінювати мобільного оператора зі збереженням номеру

Вже через кілька місяців українці зможуть змінювати оператора мобільного зв’язку не втрачаючи свого телефонного номеру.

Про це розповів виконавчий директор Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Вадим Гулько, повідомляє Новое время.

Він пояснив, що 11 січня Київський апеляційний господарський суд розблокував введене раніше рішення суду першої інстанції. Раніше Господарський Суд Києва задовольнив позов Ес Ай Центр, компанії-переможця тендеру по запуску MNP, який провів УДЦР.

Гулько зазначив, що у цьому році українці зможуть принаймні в тестовому режимі спробувати послугу по зміні оператора, зберігши при цьому свій номер.

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