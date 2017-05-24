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Українців атакував новий вірус ХData

09:11, сьогодні 677 Читать новость на русском

XData – аналог скандального вимагача WannaCry. Тиждень тому, коли був світовий спалах інтернет-епідемії, українців цифрова хвороба майже не зачепила. Та новий вірус розвивається в чотири рази швидше попередньої загрози.

Про ці обидва віруси першими заявили інтернет дослідники Malware Hunter (Малве Ханте). Wanna Cry тоді зашифровував дані на жорсткому диску. А за самолікування вимагав 300 американських доларів. XData ж пропонує викуп від 6 до 60 тисяч гривень.

Протягом визначеного часу, користувач повинен виплатити гроші на електронний гаманець, це біткоіни, для того щоб розшифрувати дані, якщо він цього не зробить – дані будуть видалені,
– розповів системний адміністратор Тарас.

Вірус XData блокує доступ до баз даних, документів, фото та відео. Серед українських постраждалих здебільшого не персональні комп’ютери, а мережі цілих компаній.

Хоча розробники вірусу й не підписуються, експерти переконані – походження авторів треба шукати в Російській федерації. Україна не вперше стає випробувальним майданчиком кібер-війни. Методологію потім використовують для проникнення в стратегічні системи.

Також експерти підтверджують, у зоні ризику не лише приватні компанії – а весь державний апарат. Адже українські структури працюють виключно на одній операційній системі. І саме вона є мішенню всіх програмістів-злодіїв.

Захиститися від такого вірусу можна. Не користуватись піратським ПЗ, не відкривати листи спаму і не клікати на невідомі посилання. XData не перша і не остання цифрова загроза. Проте нескладні правила інтернет-гігієни можуть вберегти вас від непередбачуваних втрат.

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Теги: Україна Інтернет гроші
Джерело: 24 Канал
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