Українців нагородять за найкращі селфі у музеях

Українці роблять селфі в музеях. Фотографуються на тлі творів мистецтва і розміщують фото у мережі.

Активістка Олена Щепак у мережі дізналась про міжнародний флешмоб – селфі у музеї і вирішила долучитися.

Мені здається, що така акція допомагає більше активізувати молодь, оскільки вона сидить у соцмережах і бачить ці світлини, цим може надихнутися і також сходити в музей, — вважає дівчина.

Флешмоб відбувається в Україні вже втретє і покликаний популяризувати художнє мистецтво.

Торік Тетяна Полтавець сфотографувалась в обласному музеї. Її світлину музейники визнали найкращою і нагородили незвичним подарунком – художник безкоштовно написав її портрет.

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Цьогоріч Черкаський обласний художній музей підготував вже інший подарунок. Автор найкращого селфі зможе увесь рік відвідувати музей – безкоштовно. Триватиме флешмоб у музеї впродовж місяця. Робити знімки можна будь-як, щоправда без спалаху, аби не зашкодити експонатам.