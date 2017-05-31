Українців закликають голосувати за раду громконтролю при НАБУ: деталі

В Україні стартувало відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Голосування триватиме впродовж усього дня 31 травня – з 9:00 до 21:00. Віддавати голоси за представників громадських об’єднань можуть усі громадяни, які проживають на території України.

Одна особа має право обрати до 15 кандидатур з-поміж 56-ти претендентів.

Долучатися до виборів можна на сайті. Список учасників конкурсу з обрання Ради громадського контролю та інформація про них розміщені на сайті Бюро.

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