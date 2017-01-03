Українця, який на смерть збив двох дівчат у Польщі, арештували

Суд на три місяці арештував 30-річного українця, який у новорічну ніч на смерть збив двох дівчат у Польщі.
Про це повідомляє Польське радіо.
Засідання суду у справі арешту відбулося вночі з понеділка на вівторок. Прокуратура звинуватила чоловіка у скоєнні аварії зі смертельними наслідками, а також у керуванні транспортним засобом під впливом алкоголю.
Чоловік під час попереднього допиту поліцією не визнав себе винним у представлених звинуваченнях. Він сказав поліції, що не пам'ятає, що сталося.
Українцю загрожує до 12 років ув’язнення.
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Нагадаємо, український водій на позашляховику спричинив смертельну аварію в Польщі. Аварія трапилась за кілька хвилин до Нового Року. Українець був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
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