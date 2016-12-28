Українцям нема чого співчувати падінню російського Ту-154: результати опитування

Росія почала обурюватись – чому сусіди не співчувають їхній трагедії. Через це у соціальних мережах розгорівся справжній скандал. І політики, й інтернет-користувачі вступили у перепалку – чому Україна має висловлювати, чи не висловлювати співчуття через авіакатастрофу російського літака над Чорним морем.

Так, за результатами опитування, більшість читачів сайту 24tv.ua (50%) вважають, що українці не мають співчувати Росії у трагедії Ту-154.

Адже саме через Росію і її військових на Сході України не перший рік триває кровопролитна війна, у якій загинули сотні бійців ЗСУ та мирних жителів Донбасу. І, як відомо, більшість росіян підтримують дії Кремля у зоні АТО, а не співчувають втратам України.

Та все ж є і ті, що співчуває трагедії Росії – таких 34%. Вони наголошують, що не можна радіти з чужого горя, перш за все треба бути людяними. Ще 11% читачам абсолютно байдуже, що коїться у Російській Федерації. Зазначимо, в опитуванні взяли майже 30 тисяч читачів.

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Ви також можете взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини.



27 грудня з'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154.