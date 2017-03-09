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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Українцям пропонують поїхати на безкоштовне навчання в Гарвард: як податися

05:00, сьогодні 43 Читать новость на русском
Гарвард
Гарвард

Українські студенти та молоді науковці мають можливість навчатися в одному з найпрестижніших університетів США. Гарвардська літня школа українознавства кожного літа пропонує сім тижнів акредитованих курсів. Студенти здобувають академічні кредити під час навчання в престижному університеті Ліги Плюща та відкривають для себе оточуючі міста Бостон та Кембридж з їхнім динамічним та неповторним життям.

Програма є розрахована на аспірантів та студентів магістерських програм. Зазвичай, студенти отримують 8 кредитів, до вибору є: мовний курс чи два тематичні курси. Український науковий інститут Гарвардського університету пропонує певну фінансову підтримку, проте заохочує кандидатів до пошуку додаткових джерел фінансування.

Цього року пропонується два спеціальні курси: "Держава – Суспільство: відносини в сучасній Україні" (4 кредити, проф. Софія Вілсон) та "Суспільство, культура і політика в модерній Україні" (4 кредити, професор Сергій Біленький), які знайомлять студентів з історією, культурою та політикою України за останні 200 років.

Літня школа триватиме з 17 червня по 5 серпня у Гарварді.

Кінцева дата для подання заявок на фінансову підтримку для участі у Гарвардській літній школі українознавства – понеділок, 13 березня 2017 року. Кандидати, що не потребують фінансової підтримки, але потребують візи (сертифікату І-20 для отримання студентської візи F-1) повинні надіслати усі документи до понеділка, 17 квітня 2017 року. Всію необхідну інформацію можна знайти за посиланням.

Читайте також: Чи вплине скасування випускних іспитів на навчальний процес у школах

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Теги: Україна освіта США
Джерело: 24 Канал
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