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Телеканал новин 24 Україну чекають дуже непрості часи, – політолог
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україну чекають дуже непрості часи, – політолог

18:06, сьогодні 1110 Читать новость на русском
Політолог Тарас Березовець
Політолог Тарас Березовець / amn.com.ua

Тарас Березовець розповів, які чекають на Україну загрози і можливості у 2017 році.

Про це він пише у своєму Facebook, зазначивши, що Український інститут майбутнього підготував доповідь про виклики та можливості на 2017 рік.

Передбачати означає знати. Знати означає готуватися. Світ і Україна у 2017 році чекають дуже непрості часи. Турбулентність, що почалася в році, що минає 2016 році, зросте у рази, а разом з нею і загрози безпеки,
– вважає він.

Він зазначив, що Україні не варто сподіватися, що її проблеми буде вирішувати Захід. І 2017-ий для держави стане перевіркою на стійкість, адже Україна може втратити більшість підтримки міжнародної спільноти. Тож від здатності долати виклики і загрози залежить подальше існування країни.

Зокрема, у доповіді виокремлені Brexit та перемога Дональда Трампа на виборах президента у США, які несуть для України певну загрозу.

Також у наступному році відбудуться президентські вибори у Франції, де лідирують кандидати, прихильні до Путіна. А Німеччину чекають вибори до парламенту, на результати яких впливатиме і роль Ангели Меркель у вирішенні проблем на Донбасі.

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"Окремо важливим питанням залишається ситуація на Сході країни. У нашому прогнозі – сценарій ескалації є найбільш ймовірним. Ми виходимо з того, що Мінськ-2 не влаштовує жодну зі сторін конфлікту, і ескалація буде спробою вчергове переглянути домовленості на свою користь. Ми прогнозуємо, що сепаратисти разом з російськими військовими спробують провести точкову операцію, щоб поставити Україну в невигідне положення. Під загрозою такої операції, на нашу думку, перебуває Маріуполь", – йдеться у доповіді.

Щодо економіки, то вона зберігає хороший потенціал для росту, але за умови проведення внутрішніх реформ, серед яких найпріоритетнішими є реформа правоохоронних органів та судів.

Теги: Політика Україна Brexit Дональд Трамп Реформи Війна на Донбасі Україна-Росія АТО
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