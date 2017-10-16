Україну обрано до складу Ради ООН з прав людини

Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини (РПЛ) з мандантом на наступні три роки. Про це свідчать результати голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН 16 жовтня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За інформацією видання, Україну під час голосування підтримали 177 країн-членів ООН.

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"Як новообраний член РПЛ Україна використає всі механізми для боротьби проти порушень прав людини на тимчасово окупованій території Криму та на Донбасі", – сказав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він наголосив, що українська делегація в РПЛ "сфокусується на питаннях превенції порушень прав людини та виступатиме зі своїми ініціативами в цьому питанні в рамках роботи Ради".

Додамо, що головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.