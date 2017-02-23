Україну з Польщею з’єднає газопровід: будівництво стартувало

У польській Gaz System починають будівництво газопроводу Германовіце-Страхоцина, який є важливим елементом для газового сполучення Польщі з Україною та Словаччиною.

Про це повідомляє прес-служба компанії Gaz System.

Метою проекту є посилення енергетичної безпеки країни, модернізація і розвиток газотранспортної системи в південно-східному регіоні Польщі. Проект має велике значення в контексті запланованого будівництва нового газопроводу Польща-Україна, який з'єднає газорозподільні станції Більче-Волиця (Україна) і Германовіце (Польща),

– мовиться у повідомленні.

Як зазначається, орієнтовна вартість будівництва газопроводу – 288 млн злотих (72 млн дол.). При цьому більш ніж 110 млн злотих для реалізації проекту були отримані з програми ЄС.

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Очікується, що будівництво газопроводу завершиться у 2019 році.