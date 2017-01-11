Україну звинуватили у втручанні у вибори США

Українські чиновники намагалися допомогти кандидату у президенти від демократів Гілларі Клінтон під час її передвиборної кампанії і підірвати позиції нині обраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що таким чином Трамп був не єдиним кандидатом, чию компанію рекламували посадовці колишнього СРСР.

ЗМІ також пише, що офіційний Київ допомагав офісу Клінтон відшукати компромат на Трампа, що мав зашкодити його кампанії.

Видання нагадує, що українські чиновники також поширювали документи щодо причетності головного помічника Трампа Пола Манафорта до корупції. НАБУ оприлюднило копії документів, згідно з якими Манафорт міг отримати більше 12 млн дол. з "чорної каси" колишньої провладної "Партії регіонів".

Українські зусилля вплинути на передвиборчі перегони у США позначились у намаганнях змусити до відставки Манафорта та у розповсюдженні чуток, що кампанія Трампа тісно пов'язана з ворогом України на сході – Росією. Однак вони були набагато менш узгоджені або централізовані, ніж хакерські атаки Росії і поширення листів Демократичної партії,

– мовиться у статті.

Водночас видання зазначає, що існує мало доказів щодо причетності України у втручання в виборчий процес. Окрім того, у статті вказують, що неприборкана корупція, економічна боротьба, які переслідують Україну, не кажучи вже про її поточні чвари з Росією, зробили неспроможними амбітні втручання у вибори іншої країни. Водночас адміністрація президента Петра Порошенка разом з посольством України в Вашингтоні наполягають на тому, що Україна залишилася нейтральною під час виборів у США.

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З іншого боку, Україна традиційно має міцні відносини з адміністраціями в США, однак її офіційні особи стурбовані тим, що це може змінитися після приходу Трампа, чия команда висловлювала щодо адміністрації Порошенка настрої в діапазоні від амбівалентності до глибокого скептицизму, в той час як її відношення до режиму Путіна було надзвичайно дружнім, пише видання.