"Укргазбанк" продасть нерухомість на електронних торгах

"Укргазбанк" продаcть заставне майно проблемних боржників на електронному аукціоні.

Загалом буде реалізовано понад 180 об'єктів на більш ніж 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Торги пройдуть на майданчику СЕТАМ у співпраці з міжнародною компанією JLL.

"Головна мета такої співпраці – це є абсолютна прозорість. Ми вперше в Україні вирішили побудувати продаж майна таким шляхом, щоб громадськість і будь-хто бачив цей процес прозорим та відкритим. Я певен, що саме такий шлях реалізації забезпечить вигідні ціни для "Укргазбанку", – сказав голова правління АБ "Укргазбанк" Кирило Шевченко.

Серед лотів – житлова та комерційна нерухомість, промислові активи, земельні ділянки. 80% майна зосереджені у Києві. Деякі об'єкти торгів – це застави за кредитами 14-річної давнини. Електронний аукціон триватиме місяць. Його ініціатори сподіваються на зростання ціни щонайменше на 9% від початкової вартості. За словами експертів, більшість об'єктів – відомі на ринку нерухомості і вже є перші заявки.

Основну роль, яку ми вбачаємо в процесі – це залучення якомога ширшого кола інвесторів. Ми вважаємо, що зараз правильний час для продажу. Також ми відчуваємо попит як міжнародних, так і локальних інвесторів до активів банківської сфери,

– зазначив керівник офісу компанії JLL в Україні Дмитро Гавриленко.

"Реєстрація є відкритою. Не вимагається будь-яких підтверджуючих документів. Лише заявка і сплата гарантійного внеску у розмірі 10%", – пояснив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Торік у грудні "Укргазбанк" вже виставляв 4 лоти на електронному аукціоні. В результаті продали два об'єкти вартістю 96 мільйонів гривень.