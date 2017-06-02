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"Укргазбанк" уклав угоду про стратегічне партнерство

19:58, сьогодні 126 Читать новость на русском

Результатом співпраці "Укргазбанк"з "Київміськбудом" стане нова соціальна програма з кредитування.

Всі охочі зможуть оформити іпотеку за зниженою процентною ставкою – 7 % річних. Житло люди обратимуть на одному з 23 об'єктів "Київміськбуду".

"У будь-яких відділеннях "Укргазбанку" можна буде отримати цей кредит на придбання нерухомості. Цей об'єкт, який вона обрала, надається банку у якості застави і отримується кредит. "Київміськбуд" тому і є нашим партнером, бо ми впевнені, що будь-який їхній будинок буде введено в експлуатацію", – зазначив голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Для оформлення іпотеки потрібен стандартний набір документів. Обмежень щодо суми немає. Термін дії кредитування – до 20 років, проте фахівці впевнені, що більшість клієнтів позики погашатимуть одразу після здачі об'єкта в експлуатацію.

Це європейський підхід. Вони беруть на 2 роки кредит, дивляться, як йде процес будівництва і в кінцевому результаті упродовж 2 років виплачують цей кредит. Тобто людина фактично отримує квартиру за собівартістю під невеликий процент,
– додав президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Партнери впевнені, що нова соціальна програма дозволить придбати власне житло багатьом українським родинам. Крім того, співпраця двох установ сприятиме відновленню довіри як до ринку нерухомості, так і до банківської системи.

Читайте також: Українці обирають квартири "під ключ"

Теги: Україна Київ Банки Кредит Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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