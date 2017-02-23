"Укргідроенерго" отримала щедрий транш від Євробанку

ПАТ "Укргідроенерго" отримала 22 мільйони євро у рамках міжнародної співпраці з Європейським інвестиційним банком.
Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укргідроенерго".
Отримані кошти будуть спрямовані на реалізацію укладених контрактів в програмі реконструкції гідроагрегатів Дніпровської ГЕС-1 та Київської ГАЕС.
Нагадаємо, що міжнародна співпраця ПАТ "Укргідроенерго" здійснюється на основі проекту «Реабілітація гідроелектростанцій», що реалізується за спільним фінансуванням Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.
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