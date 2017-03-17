"Укрметалургпром" домовився з ЦТЛ УЗ стабілізувати ситуацію із забезпеченням підприємств ГМК піввагонами

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" і Центром транспортної логістики (ЦТЛ) ПАТ "Укрзалізниця" домовилися в найближчі два місяці стабілізувати ситуацію із забезпеченням підприємств ГМК піввагонами УЗ.

Про це йдеться в повідомленні асоціації з посиланням на її президента Олександра Каленкова.

"Провели зустріч з Центром транспортної логістики "Укрзалізниці" з проблем забезпечення підприємств ГМК піввагонами. Приємно здивовані бажанням нового керівника ЦТЛ Сергія Підгородецького навести порядок у сфері управління парком вантажних вагонів УЗ і його принциповою позицією щодо неприпустимості будь-яких зловживань в питаннях, які стосуються розподілу парку вантажних вагонів", – каже керівник "Укрметаллургпрому".

За його словами, проблем в цій сфері багато, і з'явилися вони не вчора. "Тут і непрозорість у розподілі вагонів, і корупція, яка, як правило, супроводжує будь-яку непрозорість. Ми розуміємо, що ситуацію можна виправити за один день, але і розтягувати на довгі місяці теж не варто, оскільки зволікання призводять до втрати моменту і можливості щось змінити в принципі", – уточнив О. Каленков.

Як зазначив глава асоціації, в ході зустрічі металурги ще раз акцентували увагу С. Підгородецкого на проблеми із забезпеченням вагонами ЦТЛ підприємств ГМК.

"Як ми і писали раніше, середня частка парку ЦТЛ в навантаженні меткомбінатів становить всього близько 12-15%, гірників – близько 20%, і це при тому, що середня частка піввагонів ЦТЛ на ринку України складає більше 30%, а окремі приватні підприємства забезпечені на 95-100%. Це ситуація в 4-му кварталі 2016 року призвела до того, що деякі гірничорудні підприємства України недовантажили до 10% своєї продукції на експорт, країна недоотримала валютну виручку", – підкреслив О. Каленков.

При цьому керівник "Укрметаллургпрому" відзначив, що металурги почули зауваження і на свою адресу щодо освоєння меткомбінатами вагонів "Укрзалізниці" під другу операцію. "Зі свого боку, зробимо все можливе для поліпшення ситуації вже в найближчому майбутньому", – підкреслив він.

"Домовилися з Сергієм Підгородецким, що протягом двох тижнів спробуємо сформувати більш збалансований план навантаження в парку піввагонів ЦТЛ на квітень з урахуванням забезпечення підприємств ГМК на рівні близько 30%. А вже протягом найближчих двох місяців в цілому стабілізувати ситуацію із забезпеченням підприємств ГМК піввагонами "Укрзалізниці". "Дорогу здолає той, хто йде", і ми з оптимізмом дивимося на нашу спільну роботу і дуже сподіваємося, що в цей раз у нас дійсно вийде вирішити проблему, а не тільки красиво поговорити на тлі безперервної корупції і зловживань", – констатував О. Каленков.

Як повідомлялося раніше, в лютому рівень забезпечення гірничо-металургійної галузі піввагонами ЦТЛ УЗ досяг 20%.