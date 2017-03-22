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"Укрметалургпром" просить Гройсмана скасувати знижки, надані Омеляном і Балчуном рудярям з Росії

15:06, сьогодні 175 Читать новость на русском
Залізничні перевезення
Залізничні перевезення / cfts.org.ua

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням дати доручення Міністерству інфраструктури і ПАТ "Укрзалізниця" скасувати знижки до з/д тарифів і портових зборів для транзиту руди і вугілля з Росії з 2 кварталу 2017 року.

"У поточних умовах таке рішення дозволить забезпечити більш ефективне використання вітчизняної транспортної інфраструктури, виключити практику субсидування транзиту за рахунок експортерів, збалансувати вантажні потоки через українські порти", йдеться в листі глави "Укрметаллургпрому" Олександра Каленкова до В.Гройсмана, копія якого є в розпорядженні бізнес-порталу UAprom.

У документі також наголошується, що до сих пір з боку УЗ і Мінінфраструктури триває практика надання преференцій транзиту з Росії в вигляді знижок на з/д тарифи і портові збори.

"Надання знижок російському транзиту, який, до речі, є конкурентом для вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів, відбувається на тлі ініціативи "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на вантажоперевезення в середині країни на 25%, а також практики стягування 100% портових зборів з вітчизняного експорту, що по суті є прямою дискримінацією вітчизняних експортерів", йдеться в листі О.Каленкова.

Глава "Укрметаллургпрому" зазначає, що останні події в країні, які привели до припинення вантажного сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями, змушують поглянути на проблему преференцій транзиту з РФ з іншого боку.

"Зокрема, в результаті блокади виробництво чавуну в Україні в 2017 році може знизитися на 4 млн т (в зв'язку з зупинкою Алчевського МК, Єнакіївського МЗ і "Донецьксталі"), що призведе до необхідності збільшити відвантаження залізорудної сировини на експорт через глибоководні порти Україна майже на 0,5 млн т в місяць (додатково до 1,2 млн т на місяць, які відвантажувалися до блокади", підкреслюється в листі.

Як нагадують в асоціації, через блокаду НКТ Україна буде змушена імпортувати з травня і до кінця року близько 0,6 млн т антрациту в місяць, і переважно з використанням морського транспорту.

"Крім того, додатково доведеться імпортувати морем близько 0,4 млн т на місяць коксівного вугілля для потреб вітчизняного ГМК. Таке істотне збільшення вантажопотоків (особливо імпортних), швидше за все, перевищить пропускну здатність вітчизняних портів, що призведе до двох негативних наслідків", вважають в "Укрметаллургпромі".

По-перше, до неможливості забезпечити перевалку імпортного коксівного вугілля в запланованому обсязі, що призведе до подальшого скорочення виробництва в металургії. Для інформації: недовантаження 1 млн т вугілля, що коксується еквівалентний зниження виробництва чавуну на 1,25 млн т, що, в свою чергу, призведе до скорочення експорту на $0,5 млрд.

По-друге, до неможливості забезпечити перевалку залізорудної сировини на експорт в запланованому обсязі, що призведе до скорочення виробництва в гірничодобувній галузі. Для інформації: недовантаження 1 млн т залізорудної продукції еквівалентний скорочення експорту на $0,07 млрд.

"У таких умовах продовження практики надання транзитних знижок для залізної руди походженням з РФ, яка займає дефіцитну пропускну здатність вітчизняної транспортної інфраструктури, несе ризики для скорочення виробництва в металургійній і гірничорудній галузі з вкрай негативними наслідками для платіжного балансу України, є недоцільним і відверто шкідливим для економіки України", констатує глава "Укрметаллургпрому".

Теги: Войцех Балчун Укрзалізниця Тарифи Володимир Омелян металургія Володимир Гройсман
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