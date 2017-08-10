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"Укрметалургпром" заявляє про загрозу зупинки ГЗК і припинення експорту ЗРС через брак вагонів

17:45, сьогодні 83 Читать новость на русском
Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / youtube.com

Об'єднання метпідприємств України "Укрметалургпром" (Дніпро) знову розкритикував роботу філії ПАТ "Укрзалізниця" – "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ), який "відверто саботує" роботу гірничорудних підприємств Кривого Рогу, не забезпечуючи їх вагонами для перевезення залізорудної сировини (ЗРС).

"Більш ніж півроку пішло на те, щоб спробувати вибудувати роботу з паритетного забезпечення підприємств вантажними вагонами на середньому рівні для всієї України (зараз більше 35%), але статистика мене просто розчаровує: в поточному місяці на Північний ГЗК взагалі не зайшов жоден вагон, ІнГЗК забезпечений лише на 8% навантаження. Підприємства зривають експортні контракти", констатується в опублікованій на сайті об'єднання заяві президента" Укрметаллургпрома "Олександра Каленкова.

За його словами, багаторічну працю з вибудовування відносин з покупцями в Східній Європі стараннями "Укрзалізниця" може бути перекреслено. При цьому він зазначив, що зберігаються проблеми з поставками ЗРС на меткомбінати прифронтового Маріуполя.

"Укрзалізниця" цинічно по ділянці з обмеженою пропускною спроможністю пропускає порожні склади "УЗ" повз меткомбінати, яким не вистачає сировини для виробництва сталі на експорт. Адже в той же час, за наявною інформацією, окрема група приватних підприємств як і раніше забезпечена парком УЗ на 90-100% (на їх перевезеннях задіяно близько 1/3 парку УЗ). Незважаючи на постійні обіцянки керівника ЦТЛ вирівняти ситуацію, ніякого прогресу як і раніше немає. Навіщо гірники і металурги платять тариф, частина якого використовується для закупівлі і змісту вагонів УЗ, якщо ці вагони їм банально не дають під навантаження?", відзначає глава "Укрметаллургпрома".

О. Каленков додає, що про зловживання в питанні розподілу вагонів "Укрзалізниці" промисловці кажуть давно, але тема ігнорується, а лінійні керівники ЦТЛ і УЗ бажають додаткової матеріальної мотивації.

"Критична ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, вже не може залишатися без уваги, і це питання потрібно піднімати на рівень керівництва УЗ, Кабінету міністрів і відповідних компетентних органів, оскільки на кону стоїть не тільки репутація вітчизняного виробника на міжнародних ринках, але і зриви експортних контрактів, і відповідно, недоотриманий країною валютна виручка", підкреслюється в заяві.

Глава "Укрметаллургпрому" закликав керівництво "Укрзалізниці" в найближчі дні вирішити проблему дискримінації криворізьких ГЗК в питанні забезпечення навантаження піввагонами парку "Укрзалізниці".

"Ми не вимагаємо преференцій, ми тільки хочемо встановлення чесних і рівних умов для всіх вантажовідправників, тобто забезпечення підприємств ГМК парком піввагонів "Укрзалізниці" на рівні ринкової частки ЦТЛ, яка зараз становить трохи більше 35%. І для виконання цього завдання зовсім потрібна хитро-мудра система розподілу вагонів, яку нам ось уже скоро як рік обіцяють, досить просто налагодити процес розподілу вагонів УЗ між дирекціями пропорційно їх навантаженні на мережі УЗ", резюмує Каленков.

Теги: Укрзалізниця металургія
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