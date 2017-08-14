"Укроборонпром" показав танк, модернізований за досвідом АТО

Держпідприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до держконцерну "Укроборонпром", за власні кошти розробив нову модернізацію основного бойового танку Т-72А до виду Т-72АМТ. Під час розробки максимальну увагу було приділено досвіду, який українські військові отримали в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Згідно з повідомленням, фахівці встановили на Т-72АМТ динамічний захист нового покоління – "Ніж", який знижує ефективність ворожих кумулятивних та бронебійних оперених підкаліберних снарядів.

Читайте також: Тисячі одиниць військової техніки: Порошенко показав, як "Укроборонпром" зміцнює ЗСУ

Для додаткового захисту Т-72АМТ обладнаний протикумулятивними решітками. Окрім того, танк оснастили приладами нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління. На Т-72АМТ також встановили нові цифрові радіостанції від турецької компанії Aselsan та української "Либідь К2", що допоможе не тільки покращити якість зв‘язку, але й надійно його захистити.

До того ж модифікація Т-72АМТ отримала сучасні супутникові засоби навігації.

"Зараз Т-72АМТ переданий до однієї з військових частин Збройних Сил України. До Дня Незалежності ця бойова машина буде продемонстрована у центрі Києва, де з нею зможуть ознайомитись всі охочі. Після урочистостей Т-72АМТ буде відправлений на спеціальний полігон, де пройде відповідні випробування з тестом всіх систем”, – розповів директор заводу Вадим Шкавро.