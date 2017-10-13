"Укроборонпром" представив високоточну "розумну зброю", яка вражає ціль на відстані 12 кілометрів

На виставці "Зброя та Безпека-2017" у Києві "Укроборонпром" вперше представив новий високоточний артилерійський снаряд "Карасук" власної розробки.

"Карасук" є зразком "розумної зброї", яка забезпечує максимальну вірогідність знищення цілі першим пострілом на дальності до 12 кілометрів, йдеться в повідомленні компанії.

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Використовувати "Карасук" можливо з артилерійських систем калібру 122-мм, в тому числі гармат Д-30 та самохідних артилерійських установок 2С1, які стоять на озброєнні.

Для наведення "Карасука" на ціль можливо використовувати лазерні цілевказівники-далекоміри, як наземні, так і встановлені на безпілотні літальні апарати. Завдяки цьому можливо забезпечити ефективне знищення навіть захищених центрів керування та зв‘язку, мостів, переправ, опорних пунктів, артилерію противника та інші цілі.

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